Condenan a hombre que mató a bebé de 2 años para vengarse del padre

Jesús Rosales Lucio, fue condenado a pasar más de 46 años en prisión, es el feminicida de la colonia Pueblo Insurgente, el que mató a Estefanni su pequeña hijastra de apenas dos años de edad.

El criminal, quien al parecer recibió la sentencia más alta dictada por feminicidio hasta ahora en Coahuila, le dio de patadas a la niña, (posiblemente la azotó contra la pared o el suelo) le pegó tan fuerte, con saña, que le provocó un derrame cerebral y le arrancó la vida. Dijo, en su declaración a la policía que fue una venganza porque el papá biológico de la menor asesinó a su madre. Además, por orden de la juez del Tribunal de Juicio Oral, el sujeto pagará 403 mil pesos de indemnización por reparación del daño y un monto, aún no determinado, por daños morales.

Rosales Lucio fue sentenciado por un Tribunal de Juicio Oral a pasar 46 años con tres meses y 10 días en la cárcel, por la comisión de dos delitos: Feminicidio y violencia Familiar. También se le condenó a pagar una suma de 403 mil pesos a Wendy, de 23 años de edad, la madre de la víctima por reparación del daño y el monto que fije la juez por daños morales.

Axel, de 5 años de edad, hermanito mayor de la pequeña y testigo de los hechos señaló al padrastro como responsable de haber golpeado a la niña. También agredía verbal y físicamente a Wendy y, al configurarse el delito de Violencia Familiar le impusieron tres años con tres meses y 10 días de reclusión en el Centro Penitenciario de Saltillo. Mientras que Wendy relató el infierno que vivió junto a sus hijos y dijo que Jesús los mantuvo prácticamente secuestrados como 15 días y solo le permitía salir si le dejaba a uno de los menores para asegurarse que iba a regresar.

Cuando ocurrió la desgracia los vecinos trataron de linchar a José, pero elementos de la policía lo impidieron. Un médico Legista de la Fiscalía General del Estado (FGE), dictaminó que la niña presentaba huellas de violación, cometida en las últimas 24 horas. Sin embargo en el tribunal desestimaron ese ilícito, pues según los jueces, no hubo pruebas contundentes de ello. Como el feminicido es un delito catalogado como grave, el sentenciado no tendrá derecho a ningún beneficio que pudiera coartar su estancia en prisión.