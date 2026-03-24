Condenan a integrante del CJNG por homicidio en Edomex

LOS REYES LA PAZ, Méx., marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Un integrante del

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) fuea 40 años de prisión por el homicidio de un hombre ocurrido en Los Reyes La Paz.Ladel Estado de México informó que, alias "El Chaval", fue condenado por su participación directa en el asesinato registrado el 25 de febrero de 2025 frente a un local comercial en la, en ese municipio de la zona oriente.De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba afuera del inmueble junto a otra persona cuando llegó unsin placas.Del automóvil descendieron"N", alias "el Negro";, alias "El Chaval"; y otro sujeto conocido como "el Diablo", todosJunto a ellos viajaban "" como conductor y "" como copiloto. Los agresores dispararon contra la víctima, quien murió a causa de las heridas de bala, y luego huyeron del sitio.Las pesquisas delidentificaron a Bernabé Torres como uno de los ejecutores. Tras obtener una, agentes cumplimentaron el mandamiento y lo ingresaron aly de Reinserción Social de la zona.Elvaloró las pruebas presentadas por el agente dely dictó la sentencia de 40 años de cárcel, además de una multa de 79 mil 198 pesos, el pago de 247 mil 776 pesos por reparación del daño integral, una amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.Las averiguaciones revelaron que elformaba parte de unadel, y que había participado en un enfrentamiento previo contra policías municipales de Chimalhuacán.