Condenan políticos asesinato de Aristóteles Sandoval

Políticos de distintas fuerzas políticas lamentaron, condenaron y exigieron castigo por el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, esta madrugada en un bar de Puerto Vallarta, Jalisco.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, posteó en su cuenta de Twitter: "Lamento profundamente el fallecimiento del ex gobernador de Jalsico, Aristóteles Sandoval. Mi más sentido pésame para su familia y seres queridos. En paz descanse".

Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, también escribió en esta red social: "Condenamos el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco. Exigimos castigo a los responsables y que ya pare el incremento en la inseguridad y violencia. Mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz".

Asimismo, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez publicó: "Lamento profundamente el asesinato de #JorgeAristotelesSandoval ex gobernador de Jalisco y compañero de distintas luchas estudiantiles. Abrazo a sus familiares y amigos, QDEP".

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó y condenó el "artero homicidio" donde perdió la vida el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

"Confiamos en el esclarecimiento de los hechos. Mi solidaridad a toda su familia", escribió en Twitter.

Diputados del PRI exigen justicia

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigió que se esclarezcan los hechos de esta madrugada en donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval y se haga justicia.

"Las y los diputados del PRI, demandamos se esclarezcan los lamentables hechos que ocurrieron esta madrugada en Puerto Vallarta, Jalisco, que privaron de la vida a nuestro amigo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ex gobernador de esa entidad federativa, y se haga justicia", aseguró la bancada.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, los priístas de San Lázaro expresaron su consternación y profundo dolor por la muerte del exmandatario jalisciense, y enviaron su solidaridad con sus familiares y amigos.

"Expresamos nuestra consternación y profundo dolor por la muerte de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco. Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos", postearon en Twitter.

De manera paralela, el excandidato a gobernador de Veracruz y vocero de la bancada tricolor, Héctor Yunes Landa, también lamentó el asesinato de quien llamó "amigo" y dijo que la única cura contra la barbarie es la justicia y envió su solidaridad y condolencias a su familia.

"Lamento profundamente la muerte de mi muy querido amigo Aristóteles Sandoval, ex Gobenador de Jalisco. La única cura a la barbarie es la justicia. Envío a su familia mi solidaridad y las más sentidas condolencias. @AristotelesSD", posteó también en Twitter, Yunes Landa.