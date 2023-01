Condenan videos de futbolistas en apoyo a Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición y ex consejeros del INE señalaron que los video en redes sociales por parte de futbolistas y ex futbolistas en apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, busca repetir el esquema de los llamados "influencers" que fueron pagados por el PVEM para promover el voto a su favor, pero también son una muestra de la desesperación del tabasqueño ante el abierto respaldo presidencial a Claudia Sheinbaum.

Luego de que se viralizó un video en Tik Tok donde jugadores como Geovani Dos Santos, Miguel Layun y Braulio Luna, dicen frases de apoyo como "siempre vamos a estar agusto contigo", "estoy muy agusto con su amistad"; y que "vengan cosas muy fregonas", los senadores de oposición señalaron que las "corcholatas" presidenciales son unos "sinvergüenzas" que usan las peores ilegalidades para posicionarse.

El ex consejero del INE, Marco Antonio Baños, en entrevista con El Universal expuso que "en este caso se trata de una campaña que busca posicionar las aspiraciones de Adán Augusto, que es el plan B, del presidente López Obrador de cara al 2024".

"Posicionarlo rumbo a la aspiración de ser candidato a la presidencia. Claro que primero tendría que hacer a un lado a Claudia Sheinbaum. Es evidente que los futbolistas son contratados, no veo la vinculación de amistad, ni la espontaneidad, es el mismo mensaje y lo hacen ver como el amigo de todos, pero por los momentos que se viven se trata de acciones que buscan subirle la popularidad en la lucha morenista por la candidatura".

Deben comprobar que futbolistas recibieron dinero en favor de Adán Augusto

Cuestionado sobre si este tipo de video donde se usan figuras públicas para respaldar a posibles candidatos violan la ley electoral, aclaró que sólo si se comprueba que a los futbolistas se les pagó con dinero público para realizar esta campaña a favor de Adán Augusto López.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Juan Manuel Zepeda, dijo que es evidente que sí hay una violación a leyes electorales porque se trata de actos anticipados de campaña que se encuadra en una promoción indebida y evidentemente no son tú expresiones espontáneas porque son varias figuras públicas.

"Es evidente que fueron contratadas por alguien que lo debe de estar orquestando y sobre todo la duda de quién lo está pagando y evidentemente es una violación a la ley electoral. Recordemos el reciente caso de Claudia Sheinbaum a quien le ordenaron bajar cientos de anuncios espectaculares en todo el país con la advertencia de que podría perder su probable candidatura", dijo el senador por Movimiento Ciudadano.

Dijo que las "corcholatas" presidenciales "son unos sinvergüenzas. Si saben que al PVEM lo multaron porque tuvieron una campaña en pleno proceso electoral de influencers llamando a votar por el verde, que fueron sancionados, que hubo una multa tremenda, que fue un escándalo y con total sin vergüenza, sin pudor sin recatos caen en lo mismo", agregó.

La secretaria general del PRD, Adriana Díaz Conteras, dijo que es evidente se está torciendo la ley electoral con el contubernio del presidente López Obrador quien ya dio cancha libre a sus "corcholatas" que están copiando el esquema ilegal, corrupto del PVEM para contratar influencers, futbolistas o artistas para ganar procesos electorales.

"Claro que se viola la ley porque ni siquiera hay precampaña, campaña o la contienda interna de los partidos y se están gastando recursos para promoción de las corcholatas, en este caso de Adán Augusto, como ya lo hace también Sheinbaum", apuntó.

"Las corcholatas le apuestan a simular, a torcer la ley electoral, por lo que exhorto al INE a investigar el origen de los recursos con que se está pagando a estos futbolistas. Ojalá que su fama deportiva no termine en los suelos junto con estas campañas ilegales", subrayó.

Damián Zepeda, senador del PAN, consideró que estos videos violan el marco electoral, pero dijo a mi la verdad me tiene sin cuidado ese tipo de prácticas. No tendrá ningún impacto, es más, es hasta contraproducente por evidente que los futbolistas son contratados".

"Sin duda utilizar influencers para posicionarse es promoción y propaganda. Pero la verdad yo soy de la idea de que en la oposición no perdamos el tiempo haciéndoles caso. Solo los engrandecemos", concluyó.