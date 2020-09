Condiciona Morena aval a Sauri a que no presente controversias

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado, aseguró que dejarán que el PRI haga su propuesta para presidir la Mesa Directiva y la van a respetar, pero la condicionó a que no va a presentar controversias constitucionales contra las decisiones del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el propio Mario Delgado y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es probable que este mismo miércoles se resuelva en la sesión ordinaria.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado dijo que quiere esta garantía de que no va a actuar de manera unilateral porque esas acciones minan la confianza y ponen en duda la imparcialidad de la Mesa.

"El PRI tendrá que hacer su propuesta, nosotros la vamos a respetar, pero quien llegue a la mesa, debemos tener la garantía, 100% de que se va a actuar de manera institucional y de que no vamos a tener otra vez este tipo de acciones unilaterales, que minan la confianza y ponen en duda la imparcialidad de la Mesa", aseguró.

Dijo que sí quieren un compromiso de la diputada Dulce María Sauri, y explicó que él ha hablado con ella de que esa situación no va a ocurrir otra vez, "porque se pierde la confianza, se mina la confianza y tiene que haber una actuación absolutamente institucional de quien presida la Mesa".

Mario Delgado dijo que votó en abstención porque le preocupa que Dulce María Sauri ha manifestado que vio bien la controversia constitucional que la diputada Laura Rojas metió a título personal en el tema de la Guardia Nacional "y a nosotros no nos gustó la forma en que lo hizo la presidenta porque no tuvo, ni la consulta con la Junta de Coordinación Política, ni con la Mesa Directiva y eso fue lo que minó la confianza en la Cámara de Diputados".

Este lunes, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que se debe respetar la ley y no hacer maniobras por cargos; diputados de la Cuarta Transformación, es decir, de Morena y del PT, se radicalizaron, lo desafiaron, y votaron en contra y en abstención, e impidieron que la priista Dulce María Sauri Riancho pudiera ser electa como presidenta de la Cámara de Diputados para el Tercer Año de la 64 Legislatura.

Sin embargo, pese a este rechazo la Cámara de Diputados no se paralizará, y la panista, Laura Rojas, permanecerá en su cargo hasta el próximo 5 de septiembre e instalará la sesión de Congreso General este martes y recibirá el Segundo Informe del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La planilla que encabezaba Dulce María Sauri se quedó a 25 votos de ser aprobada, pues solamente obtuvo 278 a favor; 64 abstenciones y 112 en contra, y para alcanzar las dos terceras partes de los presentes, requerían 303 votos pues se registró un quórum fue de 454 legisladores.

De acuerdo con el tablero de votación, los legisladores de la Cuarta Transformación se dividieron, pues 93 de Morena votaron a favor; 72 en contra y 63 en abstención. Por ejemplo se abstuvieron: Mario Delgado, Tatiana Clouthier, María de los Ángeles Huerta, Erasmo González y Miroslava Sánchez, entre otros; y votaron a favor: Dolores Padierna, Pablo Gómez, Sergio Mayer y Azael Santiago Chepi, entre otros.

Además, como lo anunciaron desde la tarde, 40 de los 46 diputados de la bancada del PT, que asistieron a la sesión preparatoria, votaron en contra; incluso la panista, Nohemí Alemán votó en abstención.