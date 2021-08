Condicionan cruce de autos foráneos en Jal.

GUADALAJARA, Jal.- A partir de este domingo los autos con placas que no sean de Jalisco deberán tramitar un Pase de Estancia Temporal con vigencia de 30 días por semestre para poder circular por el Área Metropolitana de Guadalajara; el trámite es gratuito, pero si el vehículo permanece en la ciudad por más de ese periodo, deberá someterse al Programa de Verificación Responsable, cuyo costo es de 500 pesos.

Estos 30 días pueden ser administrados a conveniencia del usuario, lo que le permite tramitar los pases que requiera.

El Gobierno de Jalisco indicó que este pase no restringe el ingreso o tránsito por el estado, sino que se trata de un documento oficial que sirve para comprobar que al no residir en la entidad no se está obligado a realizar una verificación vehicular

Los vehículos eléctricos e híbridos-eléctricos quedan exentos de la verificación vehicular, igual que los vehículos con placas de automóvil clásico o antiguo, los de modelos del año en curso y el año siguiente y los vehículos permisionarios de jurisdicción federal, que deberán cumplir con su verificación de emisiones federal.

A partir de este lunes los vehículos particulares con terminación de placa 7 que circulan por el Área Metropolitana de Guadalajara, y los de uso intensivo con terminaciones 3 y 4, tendrán un bimestre (agosto-septiembre) para cumplir con la verificación de sus autos; el resto de los vehículos deberán esperar a que se abran citas de acuerdo al calendario establecido.

El proceso de cita para la Verificación se realiza en el al sitio web: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx

Nuevo programa de

verificación vehicular

En los últimos 20 años, la calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha empeorado, llegando a puntos críticos donde se supera la contaminación de la Ciudad de México y es necesario contar con la tarjeta de circulación, seleccionar el Centro de Verificación Responsable más cercano, ingresar datos personales y del vehículo, elegir horario y fecha para realizar la prueba y realizar el pago.

El costo es de $500 pesos y el pago se puede realizar en línea, en recaudadoras y ventanillas bancarias; en el caso de los vehículos con placas foráneas, actualmente el pago solamente puede realizarse en recaudadoras.