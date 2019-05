Condiciones a considerar en el reparto de utilidades

Las empresas deben distribuir a sus empleados un 10% de utilidades fiscales de forma individual, teniendo en cuenta el número de días laborados durante el año y el sueldo de cada trabajador, obligación determinada por el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo.

El 30 de mayo es el último día para que los trabajadores mexicanos reciban los recursos del reparto de utilidades en la empresa en que trabajan, desde luego considerando que esta haya obtenido utilidades fiscales durante el año anterior por su actividad productiva.

Muchas personas no tienen claro cuándo tienen la posibilidad de recibir las utilidades que le corresponden. Ante ello, Coru.com, comparadora financiera, ofrece una guía sobre cuáles son las excepciones y condiciones que se deben considerar:

1.- ¿Cuándo se reparten las utilidades?

La ley determina que deben repartirse 60 días después de haber realizado la declaración anual de impuestos sobre la renta. Este año, las empresas tienen hasta el 30 de mayo para que las empresas las entreguen.

2.- ¿Quién tiene derecho y quién no?

Si hubo ganancias fiscales para la compañía donde trabajaste y laboraste por lo menos 60 días durante el año fiscal anterior. A quienes no cumplen ese periodo se les considera trabajadores eventuales y no cuentan con el derecho de reparto.

3.- ¿La empresa puede evitar el reparto?

Sí, en caso de que la compañía reporte pérdidas o carezca de utilidades fiscales, no tiene la obligación de hacer el reparto a sus empleados. A esto también se le suman empresas con menos de dos años laborando, entidades públicas, instituciones privadas sin fines de lucro, y empresas con capital menor al que establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

4.- ¿Freelancers deben recibir reparto?

No, ya que estos son contratados por periodos cortos de tiempos, en ocasiones para proyectos específicos. Generalmente cobran por honorarios en vez de un salario fijo, por lo que no cuentan con un patrón del mismo modo que un empleado de planta.

5.- ¿Puedes cobrarlo si ya no laboras en la empresa?

Sí, independientemente del motivo por el cual has dejado de trabajar en la compañía, siempre y cuando hayas superado el periodo de los 60 días. La empresa debe contactarte personalmente, sin embargo, también tienes derecho a llamar y preguntar por el reparto de utilidades.

6.- Si no me dan utilidades, ¿qué hago?

Primero debes llamar a la empresa para conocer el motivo por el cual no puedes recibirlo. En caso de que se nieguen a pagar, puedes acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) para que te asesoren en la revisión de tu caso.