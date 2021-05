Conductor del tren de la L12 está hospitalizado; trabajadores exigen revisar todo el Metro

Rodrigo conducía el tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que la noche del lunes se vino abajo junto a un tramo elevado de la Línea 12, entre la estación Olivos y Tezonco, cuando colapsó la estructura entre las columnas 11 y 12. Hasta el momento, es una de las 79 personas hospitalizadas por este siniestro.

"Está hospitalizado [en el Sanatorio Durango al que están afiliados], pero ya está estable y fuera de peligro. Está sano, pero sí con una crisis nerviosa fuerte. Hablé con él y ya se nota más tranquilo", dijo a SinEmbargo Jesús Urbán, Jefe de Estación de la Línea Dorada, quien al momento del accidente ayer a las 10:22 de la noche estaba laborando en un tramo subterráneo. "Afortunadamente no hay otro trabajador lesionado".

Personal de este transporte le avisó a los trabajadores que se había presentado "un descarrilamiento", pero después los mismos empleados informaron sobre el colapso de tres trabes metálicas. "Estuvimos apoyando en el servicio provisional. Pero cuando empezamos a ver la magnitud de los hechos nos preocupamos por los usuarios que estaban a bordo de los dos carros que colapsaron ", evocó el trabajador del Metro.

Protección Civil informó al medio día de este martes sobre 24 personas que perdieron la vida; 21 de ellas en el lugar y tres más en los hospitales donde fueron trasladados. Hasta el momento se han identificado solamente a cinco personas fallecidas.

Otro trabajador del Metro dentro del Puesto Central de Control, que prefirió mantener el anonimato, aseguró que hay una "falta de interés" en el mantenimiento preventivo que se refleja en la escasez de material de repuesto y técnicos.

Esto, dijo, se ha arrastrado por administraciones pasadas al sólo enfocarse en el mantenimiento correctivo, lo cual atribuyó a decisiones políticas.

"Se tendría que parar todo el Metro para revisarlo, aunque sea por partes, pero eso tiene un costo político", afirmó. "La Línea 12 desde mucho tiempo atrás nació con muchas deficiencias".

La Directora del Metro, Florencia Serranía Soto, detalló este martes, durante conferencia de prensa, que se invierten 120 millones de pesos anuales en mantenimiento para la Línea Dorada. Abundó en que la empresa francesa TCO desde el 2016 está contratada para conservar las condiciones de operación de las instalaciones fijas de esta Línea inaugurada en octubre de 2012, trabajo que realiza todas las noches del año.

"En enero 2020, se realizó un estudio del comportamiento estructural y geotécnico del Viaducto Elevado de la Línea 12, que realizó la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados. Los resultados no representaron ningún riesgo en la operación", dijo. "Posterior al sismo de junio de 2020 –conforme al protocolo– se llevó a cabo una inspección de los viaductos elevados del Metro".

Pero para el Jefe de estación Jesús Urbán es una "simulación", al igual que la sanitización de las estaciones durante la pandemia. "No digo que no haya habido dinero en mantenimiento, pero ahí están los resultados", acusó. "Si se diera el mantenimiento por las denuncias y reportes que había de esta columna, no hubiéramos tenido esta consecuencia".

El trabajador de la Línea Dorada, que cerró 11 estaciones en 2014 por fallas técnicas, alertó que la curva por la estación Nopalera está dañada. "Se le ha maquillado la anomalía y además hay fugas de agua en todas las estaciones", lamentó.

Usuarios de redes sociales mostraron fotos de estructuras cuarteadas en la estación Oceanía y Pantitlán para alertar sobre un posible percance.

Respecto a los accidentes previos por el choque de trenes en la Línea 5 y 1 en 2015 y 2020, así como el incendio en una estación del antiguo Puesto Central de Control, Urbán dijo que han hecho denuncias públicas.

"El hartazgo es generalizado por toda la base trabajadora, porque nosotros y nuestras familias también somos usuarios", apuntó. "El común denominador son fallas tras fallas, pero esos son los que se alcanzan a percibir".