Conductora de aplicación exhibe en video a pasajero que la acosa

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La usuaria de TikTok @eliana.wf2 contó mediante una serie de videos que subió a esta red social, que le pidió a una de sus amigas el favor de dejarla trabajar como conductora de una aplicación con la finalidad de grabar cómo es un día laboral en este entorno.

Para su sorpresa, su primer cliente no fue del todo desagradable, pues le hizo el comentario que no era común ver a una mujer conduciendo.

La joven no contó con la misma suerte cuando otro hombre se subió en la parte trasera del auto para comenzar con el viaje. Desde el momento que se subió e hizo el primer comentario la usuaria de TikTok se incomodó, sin embargo continuó el viaje.

"¿Tienes novio?", preguntó el pasajero y ella se limitó a responder que no, luego él le dijo que estaba muy bonita para no tener novio y ella sólo dijo "gracias" en un tono interrogativo.

Mientras avanzaba el auto para llegar al destino, que era un Motel, la joven le preguntó si lo podía dejar del otro lado de la calle y él respondió que en ese sitio se podía meter con el auto. Ella se negó, después él la invitó a pasar y le dijo que le pagaba el resto del día si se quedaba, sin embargo, "Elania" se negó.

Al ver la respuesta negativa, el joven la ofendió y se bajó sin pagarle, cuando ella le preguntó por el pago del viaje, él le contestó: "No me dejaste adentro, no te voy a pagar".

Al final del video la usuaria de TikTok se queda impactada por lo sucedido, "¿Qué le pasa? No me pagó el viaje y me ofreció meterme al motel con él", dijo.

Algunos usuarios de la red social sugirieron que el video podría estar actuado.