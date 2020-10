Conductora de Canal Once aclara polémica sobre propuesta matrimonial

La propuesta de matrimonio a la conductora de Canal Once, Carla Contreras, no se realizó dentro de la emisión del noticiero en el que aparece, ella misma lo ha confirmado esta tarde a través de su cuenta de Twitter así como el propio canal a través de un comunicado.

"Quiero aclarar contundentemente que esta grabación nunca se transmitió en vivo y seguramente ahí están los testigos de las fuentes oficiales", señala Contreras.

"No obstante quisiera yo ofrecer una disculpa por toda la confusión que esto ha generado".

Sin embargo, los hechos han traído consecuencias negativas.

Este fin de semana, al hacerse viral el momento capturado en video, en redes sociales los comentarios se volcaron tanto a favor como en contra pues algunos criticaron y pusieron en duda el prestigio informativo del canal del Instituto Politécnico Nacional.

Al respecto el comunicado explica que amonestó en privado a la persona responsable de la producción por grabar la pedida de mano. Además adelanta que está en proceso una investigación para aplicar las sanciones que correspondan.

"...al terminar la transmisión del Noticiario Nocturno, se presentó en el estudio el novio de la conductora Carla Contreras, con el propósito de proponerle matrimonio", se lee en el documento.

"La persona responsable de la producción del Noticiario Nocturno, María Patricia Benítez Mejía, tomó la decisión de grabar este evento, sin que saliera al aire, como un recuerdo para la conductora y le entregó el video al finalizar la petición de matrimonio".

Según explican, acto seguido la conductora subió el video a su cuenta de Facebook y en un chat familiar; de este último lo tomó un integrante subió el contenido a Twitter y se volvió viral.

María Patricia Benítez Mejía es la responsable de la producción del Noticiario Nocturno y quien decidió grabar el momento como recuerdo para la conductora quien ya contrajo matrimonio.

"El compromiso se consolidó y el pasado viernes 16 de octubre contraje matrimonio por lo civil", finaliza Carla en su video.