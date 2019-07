Coneval seguirá presentando evaluaciones objetivas y rigurosas: Cruz Marcelo

José Nabor Cruz Marcelo, nuevo secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), agradeció su designación hecha este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el organismo seguirá presentando evaluaciones objetivas con rigor metodológico.

En su cuenta de Twitter y mostrando su designación con la firma del presidente, Nabor Cruz Marcelo manifestó su compromiso para mantener fortalecido al Coneval. "Es un honor haber recibido esta responsabilidad. Reitero mi compromiso para mantener un Coneval fortalecido y de gran prestigio. Seguiremos presentando evaluaciones objetivas y con rigor metodológico a fin de mejorar la política social del país".

Ayer lunes, tras casi 14 años al frente del Coneval, el presidente Andrés Manuel López Obrador destituyó a Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del Coneval y en su lugar puso a José Nabor Cruz Marcelo.

Este martes en su conferencia matutina el titular del Ejecutivo federal aseguró que la destitución de Gonzalo Hernández Licona no fue por críticas a la política de austeridad del gobierno federal, sino que se decidió desde hace un mes porque se terminó su ciclo, ya que llevaba 13 años en el cargo. "No es cierto que haya sido porque escribió en contra de la austeridad, no es mi fuerte la venganza", aclaró el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente dijo que "sí calienta" que le hayan señalado de haber sido el responsable del cambio en la dirección del Coneval. "Terminó su ciclo [de Gonzalo Hernández Licona], me planteó la secretaria del Bienestar [María Luisa Albores] que consideraba que ya era tiempo que se dieran los cambios, le dije que sí, que lo fuese viendo.

"Tan no es cierto que fue por su escrito de la austeridad que esto se decidió antes de que escribiera su artículo hace 15 días y la decisión se tomó desde hace un mes. Ya ven que me echan la culpa de todo", afirmó.