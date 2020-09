"Conferencias matutinas de AMLO propician inequidad en elecciones", advierte Guadalupe Almaguer

La diputada federal y consejera del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Almaguer manifestó su sorpresa con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que deja sin efectos el pronunciamiento del INE sobre la suspensión de la transmisión de conferencias matutinas de AMLO en Coahuila e Hidalgo.

A través de un comunicado, la diputada federal mencionó que, en la pasada sesión del INE, del 26 de agosto, se aprobó un Acuerdo por el que se dio respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales.

Y se incluyó que "Los concesionarios de radio y televisión deberán abstenerse de difundir, de manera ininterrumpida, las conferencias de prensa matutinas en las señales de origen de Hidalgo y Coahuila o en las vecinas o aledañas que tengan cobertura en éstas".

"Esta respuesta se dio como parte de las obligaciones que tiene el INE de hacer valer las leyes y los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia en el marco de los procesos electorales", remarcó la legisladora federal.

"Entonces me parece que el TEPJF no valoró de manera integral el Acuerdo aprobado por el INE, al considerar que las consultas que le fueron formuladas al Instituto no incluyeron el tema de la transmisión de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y que la materia del acuerdo debió constreñirse a la calificación de las solicitudes que recibió por cuanto a la difusión de programas específicos de gobierno", dijo la diputada Almaguer.

Se debe tener en cuenta que ante la inminente elección de Coahuila e Hidalgo este año, deben suspenderse cualquier propaganda gubernamental, como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, Base III, apartado C.

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público".

Si no se estaría violando la Ley y demás normativas, puntualizó la legisladora por San Luis Potosí. Por lo que la Diputada Federal, exigió que se garantice la equidad en las contiendas, se haga valer la ley y se suspenda las conferencias matutinas del presidente de la República en tiempos electorales.

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás el acuerdo del INE mediante el cual se prohibió la transmisión de las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Coahuila e Hidalgo, entidades que están en proceso electoral.

En sesión pública, en la modalidad de videoconferencia, los magistrados decretaron que el INE debe sesionar en un plazo máximo de 48 horas, después de que se le notifique la resolución, para realizar los trámites necesarios y que de nueva cuenta se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo impugnado, con la nueva modificación.

El 26 de agosto pasado el INE aprobó un acuerdo mediante el cual se pidió a concesionarios de radio y televisión abstenerse de difundir, de manera ininterrumpida, las conferencias de prensa matutinas del Ejecutivo Federal, en las señales de origen de Hidalgo y Coahuila, o en las vecinas o aledañas que tengan cobertura en estas entidades.