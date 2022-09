Confía AMLO que en el Senado avance reforma del Ejército

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Tras celebrar que Diputados aprobaron que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2029, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los senadores tengan la misma actitud y hagan a un lado la politiquería, las banderitas partidistas y pongan por delante el interés de la gente.

Pero sobre todo, llamó a los legisladores de oposición a "no ser hipócritas" porque hay 19 estados donde al día de hoy hay más elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Marina que Policías estatales.

"Y me llama la atención que los gobernadores no han expresado sus puntos de vista, de los que votan en contra. Cómo es ese doble discurso: ayúdame con elementos de Defensa y Marina, pero no quiero que sea legal".

El presidente López Obrador confió en que en el Senado avance este cambio al transitorio número cinco del decreto constitucional que crea la Guardia Nacional.

"Yo estoy muy contento con la votación de ayer con la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la racionalidad, es actuar pensando en la gente, cómo tenemos que actuar los servidores públicos, despojarnos de nuestros intereses personales y pensar en el interés general".