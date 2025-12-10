Confía CSP en lograr acuerdo por entrega de agua

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la amenaza del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles de 5% por incumplimiento de la entrega de agua de México a Estados Unidos en apego al Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se llegará a un buen acuerdo.

La Mandataria informó que el día de ayer se llevaría a cabo una reunión binacional para el seguimiento a las entregas de agua y evaluación técnica, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambos países.

"Hay reuniones permanentes, pero esperamos poder llegar a un buen acuerdo", dijo.

En la reunión virtual de alto nivel estuvieron, por el lado del gobierno mexicano, Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por parte de Estados Unidos estuvieron Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

Roberto Velasco, encargado del despacho de la SRE, informó que el volumen pendiente de entregar a Estados Unidos es de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua.

En la reunión con funcionarios del vecino país se les expondrán las limitaciones de la infraestructura del lado mexicano para poder proporcionar los volúmenes de agua adeudados, así como el tema de la sequía que se registró en nuestro país.

Detalló que la instrucción presidencial es de llegar a un acuerdo, pero respetando el derecho humano al agua, el cual, destacó, "no podemos tocar".

"En el último año del ciclo se hizo un esfuerzo muy importante combinado con las lluvias que hubo, sobre todo en este año".