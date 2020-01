Confía LO en sumar apoyos al Insabi

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que la mayoría de los gobernadores acepten incorporarse al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El mandatario mencionó que espera que los gobiernos estatales acepten integrarse al Insabi, el cual es un esquema de coordinación voluntaria a través de la firma de un convenio de colaboración entre las autoridades estatales y el gobierno federal. "Estoy seguro de que, si no todos, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica.

"Se ha hecho también algún ruido, porque algún gobernador declaró que no va a aceptar. Es voluntario, no obligatorio. Yo tengo la información de que no son seis, que ya la mayoría ha aceptado", señaló.

El 11 de enero, El Universal publicó que seis estados rechazaron la entrada del Insabi y seguirán atendiendo bajo el esquema del Seguro Popular. Esto luego de que los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y de Jalisco, Enrique Alfaro, no han firmado el convenio.