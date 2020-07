"Confío en Dios y en el cubrebocas" durante pandemia, dice Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que en la pandemia, "confío en Dios y en el cubrebocas".

En entrevista en el Senado, a la pregunta de que si es seguro el regreso a actividades regulares de la Cámara Alta, en septiembre con la apertura del próximo año Legislativo, el también líder de la mayoría respondió a los periodistas "no sabemos".

Comentó que de ese retorno a las actividades "no estoy seguro, no estoy seguro. Creo que es incierta esa información o esa respuesta. No sabemos"?Con todo, el Senado se va a preparar para el 1 de septiembre, si bien "la semana que entra abren juzgados, todo el Poder Judicial y se reinicia el trabajo en los órganos jurisdiccionales".

Incluso, en el Senado "no hemos dejado de trabajar, de hecho yo he estado viniendo. Por esa razón, es bueno que nos hagamos las pruebas covid, para que estemos lo más seguros".