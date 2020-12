Confío en la ciencia, dice y se vacuna

Ciudad de México.- Sin mucho meditar, Gonzalo Fernández tomó la decisión de registrarse para ser voluntario a la fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 que realiza la empresa china CanSino en la Ciudad de México, puesto que confía en la ciencia y desea quitarse el temor de contagiar a sus padres. El jueves recibió la dosis en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

"Vengo de una familia de científicos, son químicos, tenemos mucha confianza en la ciencia y no nos da miedo, ya son vacunas que están probadas, lo que se está buscando es que se compruebe su efectividad, pero no que me van a salir cinco brazos o tres ojos", comentó.

Gonzalo aseguró que decidió sumarse a este estudio para quitarse la incertidumbre y garantizar la seguridad de sus padres por temor a contagiarlos.

"[Lo decidí] por mi salud y la de mi familia, porque es muy fuerte la incertidumbre de que ante cualquier tos o estar agripado pensar que ya te contagiaste, y que iba a contagiar a mi papá y a mi mamá, que me preocupan".

El jueves, a las 14:00 horas, Gonzalo llegó a las instalaciones de Salud. Tardó cuatro horas para que le aplicaran la vacuna.

En ese lapso pasó tres filtros. Él formó parte de un grupo de 12 personas, el cual fue recibido por una doctora encargada del protocolo, quien les explicó el procedimiento. Luego firmó un formulario y un consentimiento.

Lo volvieron a entrevistar para determinar si era candidato, y tras unos minutos, le dijeron que podía participar en el estudio.

Esperó media hora para que se descongelara la vacuna. Se la aplicaron y aseguró que le dolió más que la de la influenza. A los 14 días desarrollará anticuerpos y a los 28 tendrá inmunidad.