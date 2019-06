Confirma Ebrard despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que se planteó a autoridades de Estados Unidos el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en la frontera sur del territorio mexicano.

Luego de las negociaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el canciller indicó que informó al país del norte de la formación de la Guardia Nacional en nuestro país. "La Guardia Nacional también tiene la encomienda de la coordinación regionales que es la frontera sur. Les hemos explicado que son 6 mil hombres que van a estar ahí desplegados", señaló el canciller.

Destacó que aún no se llega a un acuerdo, pero que las conversaciones seguirán este viernes. Según The Washington Post, en el marco de las negociaciones entre México y Estados Unidos en Washington, un funcionario estadounidense y uno mexicano habrían llegado a un "acuerdo" no valido sobre la migración, problema central para Donald Trump.

Por su parte, fuentes locales reportaron que México ofrecería desplegar hasta 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala para detener los flujos migratorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió la semana pasada que impondrá aranceles de un 5% a todos los bienes provenientes de México, los que irán subiendo hasta que cese el flujo de inmigrantes ilegales hacia su país. Las medidas se harían efectivas el lunes.