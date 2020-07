Confirma Ebrard respuesta de EU a nota diplomática

Como lo había adelantado el pasado miércoles Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, esta mañana de viernes, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió el pasado lunes respuesta a la nota diplomática que había enviado el gobierno mexicano a Estados Unidos sobre el operativo "Rápido y Furioso".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que se recibió información que no se había dado a conocer, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación que ellos tienen de este caso.

"El día lunes recibimos respuesta a la nota diplomática, que incluso leí en un video por la importancia estratégica que tiene para México dilucidar ese asunto. "Evidentemente se recibió muchísima información, información que ya estaba publicada e información que todavía no se había publicado.

"Ya se puso a disposición de la Fiscalía, porque ellos tienen una carpeta de investigación sobre ese asunto. La FGR nos va a decir que le falta y ya lo que nos dijo la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos es que ellos van a proporcionar toda la información que sea necearía para que se concluya esa carpeta de investigación".

En Palacio Nacional, el canciller adelantó que, en una segunda entrega, el gobierno de Donald Trump enviará más información sobre este operativo.

"Lo que se envía son buena parte de lo que se había requerido, son las declaraciones de todos los involucrados, todas las diligencias que se hicieron en su tiempo frente al Congreso de los Estados Unidos, la indagatoria interna de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). También hay otros pedimentos que nos van a hacer llegar en una segunda entrega, son muy específicos sobre varias armas que pidió la Fiscalía General de la República. Yo por lo que advierto sí se va a tener acceso a todo lo que solicita el fiscal general, el doctor Gertz para poder concluir la investigación en curso".

Ebrard indicó que no podría afirmar que el expresidente Felipe Calderón estaría implicado con acusaciones por este operativo "porque es parte de la investigación".