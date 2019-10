Confirma FGR que hay investigación abierta contra Angélica Fuentes

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a un juez federal que tiene abierta una investigación contra la empresaria Angélica Fuentes Téllez por delitos fiscales.

El informe fue referido en una resolución del Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México, que ratificó la negativa de suspensión definitiva a la empresaria que pidió amparo para evitar que la FGR judicialice la carpeta de investigación (la lleve ante un juez) y solicite aprehenderla.

Según la resolución, el 15 de julio pasado, la FGR informó que el agente del Ministerio Público de la Federación determinó "improcedente decretar el no ejercicio de la acción, con apego al artículo 100 de Código Fiscal de la Federación".

El Colegiado señaló que la suspensión solicitada por Fuentes es improcedente porque se está ante la presencia de un acto negativo.

"En la especie se negó la suspensión aludida, primeramente por reclamarse la medida suspensional de un acto que a juicio de este revisor es de carácter negativo y en segundo término porque de concederla para el efecto de que el órgano ministerial no ejercite la acción penal, se vulneraría el orden público, se afectaría el interés social y se perturbarían los derechos fundamentales de las víctimas", refirió la resolución.

"La hipótesis que plantea el recurrente en su agravio relativo al cambio de situación jurídica no es una razón para revocar la sentencia interlocutoria y concederse la medida suspensional alegada (...) además, no resulta irreparable la violación toda vez que como se precisó su derecho de defensa lo puede ejercer ante el juez de control, propiamente en la investigación complementaria".

Angélica Fuentes ha sido directora de Omnilife y tiene participación en la compañía de gas Imperial.