Confirma Fiscalía operativo de búsqueda contra Jorge Winckler

La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, confirmó la orden de aprehensión en contra del exfiscal, Jorge Winckler Ortiz por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

"Efectivamente el oficio que circula es real, es cierto lo expidió un juez y nosotros estamos atendiendo", indicó la funcionaria estatal al ser entrevistada durante la guardia de honor ante el monumento al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

La ex Directora Jurídica de la Secretaria de Gobierno aseguró que por secrecía de las investigaciones poca información puede hacer pública, pero también porque busca impedir hacer un "show mediático".

"Estamos atendiendo eso, yo de la procuración de justicia no haré show mediático. No tenemos información, ni registro de datos reales y yo no voy a dar una información que esté equivocada, finalmente sería mi palabra y no me atrevo, en este momento se está analizando", expuso.

Y es que un Juez de Control del penal de Pacho Viejo giró una orden de aprehensión contra el ex Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz y cinco funcionarios más de ese organismo.

La justicia también solicitó la aprehensión del ex fiscal Especializado en Personas Desaparecidas y actual Fiscal Regional, Luis Eduardo Coronel Gamboa y el actual Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

Se trata del caso de Francisco "N", ex chofer del entonces fiscal general Luis Ángel Bravo, y a quien supuestamente privaron de la libertad para que diera datos sobre el paradero de su ex jefe que fue detenido.

Además, se inició la búsqueda de los Policías Ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González, elementos cercanos a Winckler, el fiscal que fue separado del cargo de manera provisional por carecer de exámenes de confianza.

Verónica Hernández precisó que el fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres no se ha presentado a las oficinas a laborar.

"Ya lo requerimos y él (Marcos Torres) no se han presentado a trabajar, incluso lo invitamos a que asistiera a esta Guardia de Honor (del parque Los Berros), pero no está presente", comentó.

Finalmente, la encargada de despacho puntualizó que será el Congreso quien decida la situación legal de Torres Zamudio, "el señor tendrá que comprobar que cumple con todos los requisitos de ley para permanecer en el puesto", acotó.