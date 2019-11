Confirma la FGR detenidos por el caso LeBarón

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que sí hay personas detenidas en el caso del ataque contra la familia LeBarón, ocurrido en Bavispe, Sonora, y que al momento se trabaja en el desglose. Es lo que se puede informar al momento, dijo.

Comunicación Social de la FGR externó que al momento no se puede indicar cuantos detenidos hay sobre el caso, toda vez que se están iniciando las carpetas de investigación.

No obstante, precisó que a los detenidos se les imputan delitos por delincuencia organizada y portación de armas.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) de Sonora refirió sobre el caso LeBarón que dada la naturaleza la de la investigación en curso, será Comunicación Social de la FGR la que genere información respecto al caso.

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que ya hay detenidos por el ataque contra de la familia LeBaron.

"Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está en manos, tanto de la Fiscalía General de Justicia de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República", adelantó.

El pasado lunes 4 de noviembre, integrantes de las familias LeBaron y Langsford, se trasladaban de la Comunidad de La Mora, municipio de Bavispe hacia el vecino estado cuando fueron emboscadas por hombres armados en los límites de Sonora y Chihuahua con saldo fatal de seis menores y tres mujeres fallecidas, además cinco menores heridos.