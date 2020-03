Confirma Salud séptimo caso de Covid-19 en el país

Autoridades del sector Salud confirmaron el séptimo caso de coronavirus en México. Se trata de un hombre de 46 años que reside en la Ciudad de México y que se contagió luego de tener contacto con otra persona infectada que vive en Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud del gobierno federal, explicó que el caso fue detectado porque el sujeto presentó fiebre, dolor muscular y un cuadro gripal. El experto descartó que el virus pueda agravar la salud de este nuevo paciente.

Agregó que hasta ahora se han localizado a 24 personas que pudieron haber entrado en contacto con el paciente, sin embargo, ninguna presenta síntomas.

Por otra parte, las autoridades informaron que hay 39 casos sospechosos de coronavirus en el país, pero advirtieron que no significa que sean las mismas personas, sino que los casos se van descartando y otros nuevos se van sumando.

Hasta el momento, sólo hay una persona con Covid-19 considerada como grave en el Estado de México. Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó los posibles panoramas que México podría enfrentar con el Covid-19.

El funcionario pidió estar conscientes de que la epidemia llegará a México, con lo cual más casos aparecerán, no obstante, garantizó que las autoridades del sector salud ya se están preparando para mitigar la presencia.

"Todos los días hemos dicho con total y clara franqueza que, así como garantizamos que llegaría el coronavirus, también garantizamos que se va a presentar la epidemia. Lo que tenemos que hacer es saber qué ocurre, estar preparados como lo estamos y que toda la población participe y coopere", señaló López-Gattel.

Agregó que "[en México] tenemos que estar preparados para una epidemia larga, esto no se va acabar en una semana, mientras haya epidemia en el mundo habrá importación de casos"

López-Gatell reiteró una vez más que la estrategia contra el coronavirus será la mitigación y no la contención, es decir, no se cerrarán los puertos, aeropuertos y otros accesos del país, simplemente se buscará que la propagación del Covid-19 sea lenta para que los servicios de salud se den abasto.

También informó que ya se está trazando un plan con Estados Unidos y Canadá para que durante Semana Santa no haya más propagación del virus en nuestro país.

El subsecretario también señaló que durante la próxima semana los secretarios de Salud de México, Canadá y Estados Unidos entablarán un diálogo para planear cómo prevenir el contagio del coronavirus en esas naciones.

En tanto, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, el presidente Andrés Manuel López a Obrador aseguró que para superar la incertidumbre que genera el coronavirus, debemos trabajar de manera conjunta con el objeto de que llegue la inversión y se mantengan las fuentes de empleo.

Durante una gira de trabajo, el Titular del Ejecutivo federal destacó que ahora que hay una situación especial en el mundo por el coronavirus, queremos superar esa situación de incertidumbre de manera conjunta para que se mantengan las fuentes de trabajo y sigan llegando empresas.

"Estamos trabajando con el gobernador Martín [Orozco] para impulsar el desarrollo económico en Aguascalientes, que no haya crisis en las empresas", dijo. En su mensaje, el Mandatario recordó que aunque a algunos no les cuadraba mucho, se logró firmar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.