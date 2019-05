Confirma Sheinbaum, despido de funcionario de Injuve por tuit sobre nazismo

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó la remoción de la persona responsable de la publicación de la efeméride sobre Joseph Goebbels, quien fuera el responsable de la propaganda Nazi, y que causo polémica en redes sociales.

Este domingo el Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México causó polémica especialmente en Twitter tras publicar la efeméride, poco después la borró la publicación y ofreció una disculpa ante críticas.

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Claudia Sheinbaum informó que la persona fue removida, porque hay cosas que no van con su administración.

"La persona que se dedicaba a las redes del Injuve no tenía nada que hacer ahí. Ya la directora del Injuve habló con él. Hay cosas que no van con nosotros", indicó, al insistir si fue despedida confirmó asistió con la cabeza.

El Injuve capitalino, dirigido por Beatriz Adriana Olivares Pinal, señaló que "reitera su compromiso con la tolerancia, el respeto a todas las personas, pueblos y diversidades. La intención de nuestras efemérides solo buscan generar memoria histórica, sin exaltar ni reivindicar alguna clase de ideología. Ofrecemos una disculpa a quien se haya sentido ofendido con nuestro post anterior".