Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Confirmados 13 casos de sarampión en Morelos por Secretaría de Salud

Los contagios de sarampión en Morelos se suman a 13 casos confirmados, con medidas de contención y seguimiento a contactos cercanos.

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 09:19 p.m.
Confirmados 13 casos de sarampión en Morelos por Secretaría de Salud

CUERNAVACA, Mor., noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud confirmó 13 casos importados de sarampión en la entidad. El viernes se habían detectado tres contagios provenientes de Michoacán, y este lunes se sumaron 10 más, vinculados con personas que viajaron a estados con brotes activos, como Michoacán y Querétaro.

Los casos fueron identificados en los municipios de Jonacatepec, Ayala y Totolapan. El secretario de Salud, Mario Ocampo afirmó que la detección oportuna y respuesta inmediata del sistema estatal permitieron brindar atención médica oportuna. Todas las personas afectadas permanecen en aislamiento domiciliario, bajo seguimiento médico y con evolución estable.

El sector Salud precisó que ocho de los pacientes son mujeres y cinco hombres, con edades entre cinco meses y 34 años; ninguno contaba con esquema completo de vacunación. Además, tres contactos presentan síntomas compatibles y se encuentran bajo observación en espera de resultados.

Para contener la transmisión, se activó el Equipo Estatal de Respuesta Rápida, integrado por áreas de vigilancia epidemiológica, vacunación y laboratorio estatal, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública. En las comunidades afectadas se desplegó un cerco sanitario con búsqueda activa de casos, verificación de esquemas de inmunización y aplicación inmediata de la vacuna triple viral.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a madres, padres y tutores a revisar la Cartilla Nacional de Salud y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con su esquema de vacunación completo, particularmente la dosis SRP, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

