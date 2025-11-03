Confirmados 13 casos de sarampión en Morelos por Secretaría de Salud

CUERNAVACA, Mor., noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud confirmó 13 casos importados de sarampión en la entidad. El viernes se habían detectado tres contagios provenientes de Michoacán, y este lunes se sumaron 10 más, vinculados con personas que viajaron a estados con brotes activos, como Michoacán y Querétaro.

Los casos fueron identificados en los municipios de Jonacatepec, Ayala y Totolapan. El secretario de Salud, Mario Ocampo afirmó que la detección oportuna y respuesta inmediata del sistema estatal permitieron brindar atención médica oportuna. Todas las personas afectadas permanecen en aislamiento domiciliario, bajo seguimiento médico y con evolución estable.

El sector Salud precisó que ocho de los pacientes son mujeres y cinco hombres, con edades entre cinco meses y 34 años; ninguno contaba con esquema completo de vacunación. Además, tres contactos presentan síntomas compatibles y se encuentran bajo observación en espera de resultados.

Para contener la transmisión, se activó el Equipo Estatal de Respuesta Rápida, integrado por áreas de vigilancia epidemiológica, vacunación y laboratorio estatal, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública. En las comunidades afectadas se desplegó un cerco sanitario con búsqueda activa de casos, verificación de esquemas de inmunización y aplicación inmediata de la vacuna triple viral.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a madres, padres y tutores a revisar la Cartilla Nacional de Salud y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con su esquema de vacunación completo, particularmente la dosis SRP, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.