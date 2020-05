Confirman 12 casos de coronavirus en personal IMSS en Sonora

La directora de la Unidad Médica Familiar (UMF) en Nogales, Sonora, Celina Quintero Lugo, confirmó que 12 empleados que resultaron positivos a Covid-19.

Un doctor, tres enfermeras, un guardia de seguridad, así como siete auxiliares médicos y administrativos se fueron a cuarentena.

No obstante, son 30 personas en total las que se encuentran en aislamiento desde el 26 de abril, ya que los resultados de las pruebas se encuentran en proceso.

Al momento dos personas permanecen hospitalizados, uno de ellos se encuentra estable y otro más no está confirmado, pero recibe atención.

Este fin de semana las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) fueron sanitizadas bajo estrictas medidas de seguridad.

En el último reporte proporcionado por la Secretaría de Salud de Sonora -la noche del sábado 2 de mayo-, confirmó 15 nuevos casos positivos a Coronavirus (Covid-19), con los que se acumulan 335 desde el 16 de marzo que se presentó el primer caso en la entidad.

El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, informó que no se registraron defunciones, por lo que se mantienen 35 fallecimientos en el estado.