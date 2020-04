Confirman a 2 médicos con Covid-19 en Aguascalientes

El Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) confirmó que hay dos médicos con Covid-19 en Aguascalientes; uno pertenece al sector salud y otro a un hospital privado.

El titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza Jiménez, mencionó que también se tienen otros casos sospechosos entre personal médico.

Hasta el corte técnico de este miércoles, en Aguascalientes hay 42 casos positivos, todos ellos por contacto de importación. El funcionario señaló que la curva de contagios se mantiene horizontal en el estado.

El doctor dijo tener conocimiento de los 50 mil kits de pruebas de Covid-19 donados a México por un empresario de China, sin que tenga alguna notificación de cuántos se podrían proporcionar a esta entidad. Agregó que Aguascalientes no ha recibido ningún recurso de la federación pues todos han sido estatales.

Piza Jiménez agradeció el gesto solidario de empresas privadas con donaciones de material, entre éstas un paquete con 500 equipos especiales de protección.

Destacó el talento de muchos ingenieros de Aguascalientes que han desarrollado ventiladores que servirán de apoyo en la atención de pacientes con insuficiencia respiratoria.

"El día de hoy están presentando algunos prototipos de respiradores originarios y fabricados aquí en Aguascalientes, y estamos valorando los especialistas de nuestra área si son factibles que pudieran ser utilizados de manera emergente para los pacientes que no están en terapia intensiva", señaló.

Esos ventiladores podrían utilizarse en personas que empiezan a tener alguna insuficiencia respiratoria.

"Eso permitirá que los pacientes desde el primer momento que lleguen al hospital no tengan que esperar un respirador altamente sofisticado, sino que se le puede dar una mejor calidad de evolución para que sea más rápida su recuperación y no tenga deterioro por insuficiencia respiratoria", dijo.

El secretario de Salud afirmó que se ha visto una disminución de personas en las calles de Aguascalientes, pero aún no es suficiente. "La estrategia es la misma, disminuir el número de la gente que tenga que moverse", lo que se verá conforme las empresas vayan disminuyendo sus actividades.

La pandemia sólo la vamos a controlar con la ayuda de la sociedad. "Sean solidarios con esta causa conservándose en su domicilio", indicó.

El ISSEA informó que la Dirección de Salud Mental y Adicciones mantiene una estricta vigilancia de 78 centros de atención para personas con adicciones (anexos), que atienden a mil 807 usuarios, a fin de prevenir cualquier contagio en su interior.

Dijo que el 88% de los internos son hombres y el 12% mujeres; de todos ellos, 78 se catalogaron como población vulnerable ante el Covid-19 por padecer enfermedades crónicas o tener más de 65 años.

Ante la contingencia por el coronavirus, el gobernador Martín Orozco Sandoval anunció que continuarán las obras públicas, con las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud para los trabajadores.

"Esta medida se ha tomado de forma responsable, sin descuidar el bienestar de los trabajadores de la construcción, quienes no dejarán de recibir su ingreso diario", dijo durante un recorrido de supervisión de avances del Distribuidor Vial Américas.