Confirman asesinato de joven oaxaqueña secuestrada en Bar de Puebla

PUEBLA, Pue., julio 8 (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal confirmó el asesinato Beatriz Callejas Lezama, joven bailarina de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado en una cajuela junto con el cuerpo de otro hombre.

Durante un ataque armado el 232 de junio pasado, en el que fueron asesinadas cinco personas en el Bar Pinochos en Amozoc, Beatriz fue sustraída por la fuerza y desde entonces su desaparición fue reportada por sus familiares.

Después fueron encontrados dos cuerpos en la cajuela de un vehículo, el 3 de julio pasado, en el antiguo camino a Tlaxcala, a la altura de los campos deportivos de la exfábrica de Covadonga; no obstante, las autoridades no señalaron si uno de los cuerpos era el de Beatriz.

No obstante, esta semana fue difundido un video en TikTok, donde Beatriz afirma trabajar en el bar mencionado y también ser empleada de un hombre identificado como "El Negro", para quien afirmó vender droga y obtener datos personales de los clientes.

Fue el jueves cuando el fiscal general de Puebla confirmó que uno de los cuerpos hallados en la cajuela era el de Beatriz Callejas Lezama, joven originaria de Oaxaca.

"Esa persona fue sustraída de este bar y de acuerdo con la investigación más reciente tenemos el hallazgo de los cuerpos en el lugar por usted mencionado corresponde, de acuerdo a la identificación que hicieron familiares, al de esta mujer", dijo el fiscal en conferencia de prensa.