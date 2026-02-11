Confirman asesinato del sobrino de "El Mayo"
CULIACÁN, Sin.- La persona que fue encontrada asesinada en la cajuela de una camioneta Ford Bronco, estacionada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la salida sur de Culiacán, fue identificado como Sergio Cazares Zambada, sobrino de Ismael "El Mayo Zambada" García.
Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado señaló que la víctima fue identificada por familiares, luego que el domingo pasado se realizó el hallazgo de su cuerpo, en el interior de una unidad Ford, de color gris.
Los datos que se conocen es que Sergio Cazares Zambada, de 41 años de Edad, es hijo de una de las hermanas del "Mayo Zambada", el cual tenía su domicilio en el fraccionamiento Las Quintas, en la capital del Estado.
Su cuerpo, con huellas de violencia y disparos de armas de fuego, fue encontrado la noche del domingo pasado, en la cajuela de la camioneta Ford Brinco, todo terreno, la cual fue abandonada, a un costado de la carretera Culiacán-El dorado, frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Los elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en atender la llamada anónima.
