Confirman coronavirus a una joven de 20 años en Sinaloa

Un segundo caso de coronavirus (Covid-19) fue confirmado en una joven de 20 años de edad, con antecedentes de haber estado en forma reciente de viaje en Estados Unidos, por lo que se encuentra asintomática aislada en su casa. El paciente, que el sábado 14 de este mes fue ingresado al Hospital General de la ciudad de Los Mochis con el Covid-19, de 25 años de edad, evoluciona en forma satisfactoria, por lo que se autorizó su traslado a su hogar bajo aislamiento, por no presentar ningún síntoma.

Las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado desmintieron las versiones divulgadas en redes sociales de que se tienen más casos de contagios del virus. Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Estado, informó que no se tienen casos sospechosos en estos momentos.

Estudiantes varados en el extranjero

Los noventa y ocho estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que están becados en estancias académicas de 9 países entre ellos España, Corea del Sur y Polonia, no podrán ser regresados, puesto las fronteras de dichos países fueron cerradas y cancelados las conexiones de vuelo por el coronavirus.

El rector de la institución, Juan Eulogio Guerra Liera, indicó que como parte del Programa de Movilidad Estudiantil se tienen 276 jóvenes estudiantes becados, la inmensa mayoría dentro del territorio nacional, sólo 98 se ubican en el extranjero.

La primera administración de sus becas a los que se encuentran en países como Argentina, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Chile, España Perú, Panamá y Polonia, la cual asciende a 19 mil pesos mexicanos, ya les fue depositada desde hace seis días, comentó.

Se tiene detenidos a los becarios en el extranjero, por disposiciones de los gobiernos, donde ellos realizan sus estancias académicas, en virtud que, como medidas preventivas, cerraron sus fronteras y cancelaron todos los vuelos, lo que impide poder intentar sacarlos.

Guerra Liera manifestó que en el caso de los estudiantes universitarios que realizan estancias académicas o prácticas estudiantiles en varios estados de la República, es decisión de los jóvenes determinar, si desean retornar, en base a los criterios que se asumen en cada estado de la República sobre la movilidad y las clases.