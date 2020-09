Confirman Covid en trabajador del Munal; cierra por protocolo

Pese a que un guardia de seguridad del Museo Nacional de Arte (Munal) fue quien resultó positivo a Covid-19, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) aún sostiene que el trabajador entregó un diagnóstico médico preliminar en el que hasta el momento no se le cataloga como positivo.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que el contagio ha sido confirmado por Covid-19, por lo que, de inmediato, se agilizó el protocolo que estipula que se debe enviar a confinamiento domiciliario a quienes hayan estado en contacto con la persona contagiada en las dos semanas previas, hasta que se confirme que no han sido contagiados.

A través de una tarjeta informativa, el INBAL señaló que aún se trata de un caso sospechoso que presentó un trabajador de guardia nocturna de la plantilla de base del Munal, quien cumplió su último turno el 29 de agosto pasado, cuando el Museo todavía estaba cerrado.

"Por el calendario de escalonamiento con el que se labora adoptado como parte de las medidas preventivas, le correspondía una nueva jornada los días 3 y 4 de septiembre. En cumplimiento del protocolo de prevención elaborado por el Munal y de manera responsable como ha sido la conducta y el espíritu de este trabajador, el pasado 2 de septiembre dio aviso a su jefe inmediato de que no acudiría a laborar, permaneciendo en su casa por presentar síntomas de resfriado", dijo el Instituto.

El protocolo estipula que se elaborará la ruta de contagio retrospectiva para definir dónde se contagió la persona y si mantuvo relación con alguna otra persona relacionada con el museo o cualquier otra área del INBAL.

Asimismo, se mantendrá sin laborar hasta que se confirme que su salud está recuperada. La persona positiva de Covid-19 podrá reintegrarse a sus actividades presenciales una vez que tenga el alta médica.

Para identificar esos casos y apoyar a la persona, se utilizarán los formatos de reporte de casos que han sido utilizados durante la contingencia. Si la persona requiere apoyo de cualquier tipo, deberá hacerlo del conocimiento del titular de su centro de trabajo.

El INBAL señaló que las autoridades del Museo han dado seguimiento a su estado de salud.

"Si bien su diagnóstico médico preliminar entregado por el trabajador, hasta el momento no lo señala como positivo al Covid-19, y su estado de salud es estable, pero tampoco se ha descartado en dicho diagnóstico la posibilidad de que sus síntomas pudieran corresponder a Sars-CoV-2. Por ello, y en tanto le entregan los resultados de la prueba específica, se ha optado por establecer medidas preventivas", dijo.

Este viernes por la mañana, el INBAL anunció que el Munal cerraba hasta el 17 de septiembre para sanitizar debido a un posible caso de Covid-19, y también para apoyar de forma preventiva a las personas que compartieron turno con el guardia de seguridad en agosto, a fin de aplicar las pruebas respectivas y descartar cualquier riesgo.

"Es importante reiterar que en todo momento se han aplicado los protocolos para la seguridad sanitaria tanto del personal de seguridad de base, como de quienes están contratados por otras vías, así como para el personal que cumple funciones de atención al público, administrativas, curatoriales, de difusión o directivas. De igual manera, los visitantes que han acudido al Museo han sido muy respetuosos de los protocolos de seguridad sanitaria", indicó el Instituto.

El Museo abrió el 2 de septiembre y estuvo disponible al público 8 días, pues hoy por la mañana se anunció su cierre.