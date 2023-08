Confirman en EE.UU. reunión entre Alicia Bárcena y Antony Blinken

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tendrá su primer encuentro oficial con Antony Blinken, secretario estadounidense de Estado.

El Departamento de Estado, en su agenda de la semana, mencionó que Blinken recibirá a Bárcena. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha confirmado.

The Atlantic Council había informado que Bárcena estará en una ponencia el jueves 10 de agosto. De acuerdo con The Atlantic Council, "celebrando más de dos siglos de sólidos lazos bilaterales, la asociación México-Estados Unidos sigue siendo una piedra angular fundamental para el progreso regional y de América del Norte. Al frente de estos esfuerzos se encuentra la recién confirmada secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra".

Había agregado que "designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio, la rica experiencia de la secretaria Bárcena, en particular su mandato de casi 14 años como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aporta una valiosa experiencia a la mesa".

También había indicado que "durante su primer viaje oficial a Washington DC. Esta es una rara oportunidad de obtener información de primera mano sobre sus perspectivas sobre estos temas fundamentales que dan forma al futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos y México".The Atlantic Council mencionó que se tocarán los temas: "¿Qué depara el futuro de la relación México-Estados Unidos? ¿Cómo pueden ambas naciones fomentar lazos más fuertes y abordar los desafíos comunes que se avecinan? ¿Cuáles son los objetivos clave de política exterior que la secretaria Bárcena y la administración de AMLO pretenden lograr durante el resto de su mandato?".

Se añadió que la conversación será con Jason Marczak, director sénior, Adrienne Arsht Latin America Center Atlantic Council.