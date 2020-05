Confirman magistrados revés a Gobierno de la CDMX por puente

Un tribunal federal confirmó que el gobierno de la Ciudad de México no puede construir, por ahora, un puente vehicular sobre Periférico Sur y Canal Nacional en la alcaldía de Xochimilco.

El Decimoquinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México confirmó una suspensión provisional concedida a habitantes de Xochimilco, menores de edad y sus padres, que reclamaron que la obra del Gobierno de la CDMX afecta un área natural protegida con características de humedales.

En consecuencia, la administración local deberá esperar a que el juez de Distrito defina si concederá o no la suspensión definitiva para saber si puede o no reanudar la obra.

La suspensión fue impugnada por el Gobierno capitalino mediante un recurso de queja en el que los magistrados indicaron que los quejosos acreditaron que, de continuar con la construcción de la obra antes de la resolución de amparo se les estaría ocasionando un daño inminente e irreparable.

"Si bien es de interés social el que se construyan vías de transporte o vialidad por parte de las autoridades locales, con el fin de contar con un adecuado tránsito y movilidad urbana, lo cierto es que dicho interés no debe superar un derecho fundamental humano de mayor valor, como lo es el contar con un medio ambiente sano, puesto que la afectación de éste pudiera provocar mayores afectaciones a la sociedad o población, que los que se generarían de no contar con una vía vehicular", precisaron los magistrados.

De acuerdo con el expediente de amparo, el próximo viernes el juez Quinto de Distrito, quien admitió la demanda y concedió la suspensión de origen, dictará su resolución sobre la suspensión definitiva.

Si el juez concede la suspensión definitiva, el Gobierno de la CDMX tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo para saber si podrá o no ejecutar la obra.

Se prevé que el puente tenga mil 746 metros de longitud, tres carriles por sentido y signifique una inversión de 693 millones de pesos.

Desde marzo pasado, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva informó que para mitigar las afectaciones ambientales que ocasiona la obra, el gobierno de la CDMX debe plantar unos 2 mil 100 árboles.