Confirman presencia del "mosco negro" en Yucatán

La Secretaría de Salud en Yucatán confirmó la presencia del mosco Aedes Taeniorhynchus, que puede transmitir enfermedades como la encefalitis equina que también afecta a los humanos.

El titular del Departamento de Control de Vectores de la Secretaría, Jorge Palacios Vargas, señaló que en los últimos años se identificaron más ejemplares del que también se le conoce como "mosco negro", y es una variedad mucho más agresiva que otras como el aedes aegypti o el "culex", que transmiten el dengue y chicungunya.

El virus del "mosco negro" se transmite por la picadura de un ejemplar infectado, mismo que se contagian cuando pican aves infectadas. Asimismo esos mosquitos infectados pican a los caballos, a los seres humanos y a otros mamíferos. El virus que provoca la encefalitis equina se transmite sólo a través de los mosquitos. Las personas y los caballos no transmiten directamente.

La enfermedad representa un grave riesgo para quien la contrae, ya que puede causar graves secuelas o incluso la muerte y particularmente sino se atiende en etapa temprana. De acuerdo con el mismo especialista no existe vacuna contra esa enfermedad, por lo que la mejor manera de prevenirla es evitar que los moscos transmisores te piquen y hasta ahora, por lo menos en Yucatán, no se conoce de ningún caso.

"Cada año hemos visto la presencia de este mosco, aunque no de una forma tan amplia como en otros puntos de la Península de Yucatán y del país, pero no debemos esperar a que esto crezca para tomar acciones directas", señaló Palacio Vargas.

Aseguró que ya se tomaron acciones para reforzar y ampliar las medidas de control, y evitar prolifere la presencia de este mosco.