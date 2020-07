Confirman que familiar de AMLO está internada por Covid en Tampico

La Secretaría de Salud confirmó que una prima del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra internada desde hace varios días por Covid-19 en un hospital particular de Tampico.

Debido al protocolo de respetar la identidad de los pacientes, fuentes de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas informaron a EL UNIVERSAL que la persona ingresó al Hospital del ISSSTE en Tampico, el 2 de julio.

Aunque en redes sociales, se difundieron mensajes de apoyo para Úrsula Mojica Obrador.

Tras ingresar al nosocomio, fue trasladada a un hospital particular, en donde se encontraba hasta este martes.

El diagnóstico médico de la persona de 69 años de edad es que se encuentra delicada de salud, además es hipertensa y con grado 3 de obesidad. No se encuentra intubada.

El regidor de Morena en el ayuntamiento de Tampico, Víctor Hugo Peñalosa Hernández, también manifestó su consternación porque la prima de López Obrador se encontraba internada por Covid-19.

La señora es militante de Morena y muchos la consideran una de las fundadoras del movimiento en la zona sur de Tamaulipas.

Trascendió que familiares cercanos de la prima del presidente también habrían muerto por coronavirus, pero la versión no fue confirmada por las autoridades.