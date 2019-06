Confirman que policías participaron con grupo armado captado en video

Dos de los cuatro hombres que integran un grupo armado que fue captado en un video en Satélite y que actúa en municipios de la zona son policías de Tlalnepantla, reconocieron autoridades municipales.

Con esto suman tres policías que actúan en una célula armada en sus días de descanso y con presuntas incapacidades laborales, el último elemento dado de baja correspondía a la unidad de investigación y, hasta este miércoles, pertenecía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Este grupo armado que opera en un auto tipo Malibú color plata, fue grabado el lunes 24 de junio en calles de Ciudad Satélite, por un automovilista que se resistió a ser detenido por cuatro sujetos que portaban dos armas largas y dos pistolas.

El pasado 26 de junio, el fiscal general, Alejandro Gómez Sánchez, reconoció que uno de los integrantes de ese grupo era policía de investigación de la FGJEM y que por este hecho iniciaron una investigación en la Fiscalía de combate a la Corrupción, además de que indagarían el origen de las armas que no eran de esta dependencia.

Este jueves, autoridades de Tlalnepantla informaron que dos de los sujetos captados en video, son policías municipales que estaban de incapacidad otorgada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM.

La Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla "inició un procedimiento administrativo para darlos de baja e investigar las responsabilidades correspondientes".

En tanto, el municipio de Tlalnepantla solicitó al ISSEMyM "las valoraciones médicas para otorgar las incapacidades a ambos policías, debido a que han sido de manera recurrente".

Hasta el momento no hay respuesta por parte del Instituto, bajo el argumento que el Gobierno Municipal no es autoridad competente para solicitar información sobre dictámenes de incapacidad de sus derechohabientes, informaron voceros.