Confirman renuncia de subsecretaria de Integración de Salud

La secretaría de Salud confirmó la renuncia de Asa Christina Laurell como titular de la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud.

La dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela compartió con EL UNIVERSAL que la exfuncionaria presentó su renuncia el pasado 15 de junio y que hasta el momento no es oficial que esta área pase a ser parte de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Por el momento, Alejandro Vargas García, quien fungía como director general de Planeación y Desarrollo en Salud, quedará en lugar de la ex subsecretaria, que estuvo al frente de la Sedesa de la Ciudad de México durante el mandato del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS), tenía como labores principales establecer políticas y estrategias que permitan garantizar la equidad en la asignación de recursos para la atención de la salud.

Además establecía la coordinación entre los sectores salud y educativo para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud de acuerdo con las necesidades de salud del país.

El año pasado, cuando se dio a conocer que la beca que se proporciona a los pasantes sería reducida, la subsecretaria explicó que se hizo una restructuración de 200 millones del presupuesto y se buscaría reincorporar el dinero.

Expresó que el principal problema era que los pasantes eran enviados a zonas rurales para hacerse cargo de centros de salud, lo que no era conveniente, puesto que ellos aún no contaban con la competencia para hacerlo.

Asa Christina Laurell también estaba a cargo del diagnóstico estatal del sector salud, así como de los más de 300 hospitales que quedaron abandonados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.