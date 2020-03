Confirman segundo caso de Covid-19 en Nuevo León

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, confirmó este viernes un segundo caso de coronavirus o Covid-19, un hombre de 46 años de edad que viajó a Denver, Colorado entre el 3 y 6 de marzo, el cual desde el día 10 se encuentra hospitalizado porque presenta un problema agregado de obesidad.

El funcionario declaró que por el momento no se conoce el número de personas que tuvieron contacto con el paciente, ya que están en la realización del estudio epidemiológico, a fin de proceder a las medidas de control sanitario.

Este caso se suma al de otro paciente, un empresario de San Pedro Garza García que hace dos días fue confirmado positivo al Covid-19, tras acudir a realizarse un estudio en un hospital privado y luego se confirmó con una prueba en el laboratorio de la Secretaría Estatal de Salud. El afectado tenía antecedentes de viaje a Londres, Múnich y Madrid.

Por su parte el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer que por el momento no se cancelarán eventos masivos en la entidad, porque así lo consideran los expertos, ya que la entidad está en la fase uno, donde se han registrado sólo dos casos importados. Puntualizó que no se arriesgará a nadie, y en su momento se tomarán las decisiones correctas.

Agregó que el próximo lunes o martes se analizará y tomará una decisión sobre la realización o cancelación del evento musical "Pal Norte", previsto para llevarse a cabo los días 20 y 21 del presente mes en el parque Fundidora.