Conflicto territorial por señalamientos restringidos en Playa Bagdad, Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La Playa Bagdad, es un destino turístico ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Considerada un paraíso poco conocido del norte de México, atrae a visitantes por sus actividades recreativas y su riqueza natural.

Entre las actividades más populares se encuentran el ecoturismo, la pesca deportiva, el uso de motos acuáticas, kayak y paracaídas. Además, este punto del litoral es un área clave para la anidación de la tortuga Lora, especie protegida mediante programas de conservación que operan en la zona.

Señalamientos de "zona restringida"

La playa fue noticia reciente debido a la aparición de señalamientos que marcaban un área como "restringida" en la desembocadura del Río Bravo, justo donde este se une con el Golfo de México, una zona que colinda directamente con Estados Unidos.

Los letreros advertían sobre la prohibición de tomar fotografías, además de alertar sobre posibles detenciones y revisiones para quienes ingresaran a la zona.

La instalación de estas estructuras fue denunciada por el colectivo Conibio Global, quien afirmó que los señalamientos habían sido colocados por personal estadounidense dentro de territorio mexicano.

Tras la denuncia, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al sitio y retiraron las estructuras, confirmando que estaban ubicadas en suelo nacional.

La Playa Bagdad se encuentra en el extremo noreste de México, colindando con Brownsville, Texas, al otro lado del Río Bravo, que funciona como frontera natural entre ambos países. Su localización la convierte en un sitio importante tanto por su valor ambiental como por su relevancia geográfica.