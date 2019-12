Conflictos internacionales de México

Aunque la diplomacia mexicana es conocida en el mundo por su política de asilo, no ha estado exenta de conflictos con otros países, principalmente de la región latinoamericana.

Estas son algunas de las crisis diplomáticas más agudas que México ha protagonizado con países de América Latina:

2004 En medio de los casos "Comes y te vas" y la detención de Carlos Ahumada en la isla, México y Cuba protagonizan la peor crisis en sus relaciones diplomáticas. El conflicto fue tal que las relaciones estuvieron cerca de romperse.

2005 México y Argentina se distancian tras dimes y diretes de los expresidentes Vicente Fox y Néstor Kirchner, luego de la Cumbre de las Américas celebrada en Argentina.

2005 México y Venezuela retiran a sus embajadores, tras enfrentamiento verbal entre los expresidentes Vicente Fox Quesada y Hugo Chávez Frías.

2017 Las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela se vuelven a tensar por la crisis política en el país sudamericano porque Nicolás Maduro llamó a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente con lo cual buscaba crear una nueva constitución donde el Estado se transformara y crear un nuevo ordenamiento jurídico. México fue de los países que desconoció estas elecciones

2019 El Gobierno interino de Bolivia decidió este lunes declarar personas no gratas y dio 72 horas para dejar el país a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, y a la embajadora de México, María Teresa Mercado, quién tiene más de 40 años el en Servicio Exterior Mexicano.