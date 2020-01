Confronta instituto de salud a los legisladores

Ciudad de México.- La operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) confrontó a legisladores en el Congreso de la Unión. Mientras que algunos del PAN sostuvieron que es falso que se pueda cumplir el objetivo de dar servicios de salud gratuitos y de forma universal en 2024, morenistas acusaron una campaña de desprestigio contra el organismo.

En respuesta a Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi, quien garantizó que a fin del sexenio se cumplirá la meta, el diputado Gustavo Madero Muñoz advirtió que hacerlo implicará "más que duplicar el presupuesto actual" y al gobierno no le cuadrarán las cifras porque asegura que no aumentará impuestos y no habrá recursos.

"Representa un reto mayúsculo, pues el presupuesto aprobado es de menos de 2% del PIB y para atención a salud es a todas luces insuficiente, no va a poder el gobierno cumplir esta promesa, es demagógica", expuso.

También el diputado Justino Arriaga, del PAN, advirtió que "en términos financieros es insostenible querer de un día a otro otorgar de forma gratuita servicios de salud a 70 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social".