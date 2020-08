Confrontación AMLO-Calderón afecta imagen de México: expertos

Analistas políticos advirtieron que la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón afectará la imagen internacional de México, pues son graves las acusaciones de que hubo un narco-Estado o que se protege a familiares de un capo.

Francisco Valdés Ugalde, doctor en Ciencia Política e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que ahora es deber del Presidente probar la acusación contra el gobierno de Calderón, "y si no lo puede probar, no es una declaración responsable ante el país".

Señaló que la disputa "afecta la imagen del país porque el hecho de que un Presidente acuse a otro de haber dirigido un narco-Estado pone a México [en una situación] en la que se tendría que demostrar que así ocurrió.

"Sin tomar postura por ninguno, hay mucho que probar y menos escándalo que hacer.

"Estamos en los albores de una campaña electoral muy fuerte, en la que está en juego la estructura política, no podemos sacar esas declaraciones de ese contexto", apuntó.

A su vez, Alfonso Zárate sostuvo que se trata de una pugna "agria y ácida" que le va a hacer daño a la imagen del país: "Sorprende que sea contra Calderón y no contra [Enrique] Peña Nieto por sus excesos".

El presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario y colaborador de EL UNIVERSAL dijo que es muy delicado y grave que un Ejecutivo pueda referirse a otro gobierno en términos de haber construido un narco-Estado.

"No recuerdo comentarios tan agrios y ácidos, tampoco una imputación tan seria y grave. Hay un enorme resentimiento de López Obrador".

Zárate recordó que durante mucho tiempo el villano favorito de López Obrador fue Carlos Salinas de Gortari, pero que luego de la elección de 2006 Calderón y el supuesto fraude electoral se convirtieron en una obsesión el Ejecutivo.

"Creo que el Presidente tiene una obsesión con Felipe Calderón, no encuentra otra manera de desquitarse de la derrota de 2006 y está incurriendo en este exceso de no respetar la presunción de inocencia y señalar las acusaciones. Habría que esperar a que hubiera una resolución firme que comprobara que había nexos de Genaro García Luna con la delincuencia", indicó.

Alberto Aziz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró que si bien el conflicto entre ambos actores políticos data de la elección de 2006, las acusaciones de López Obrador contra Calderón están muy lejos de llegar a los tribunales.

"Es una suerte de pugna mediática en la que Calderón está queriendo encabezar la oposición a la 4T (...) Vamos a ver si hay pruebas, novedades, si el caso llega a judicializarse, pues entonces será otro escenario, mientras tanto, son ataques políticos".

Cruzan delaciones desde hace 14 años

Entre acusaciones como espurio o hipócrita, desde hace 14 años el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón mantienen una confrontación que los ha llevado a acusarse de privilegiar a grupos.

Tras la elección presidencial de 2006, López Obrador señaló a Calderón de haber cometido fraude electoral con apoyo de "la mafia del poder" y de haber declarado la guerra al narco como una manera de legitimarse.

López Obrador calificó como espurio y pelele a quien gobernó México de 2006 a 2012, periodo en que él se hizo llamar "presidente legítimo", y tiempo en que mantuvo una férrea critica al sexenio calderonista.

En mayo de 2016, López Obrador llamó al expresidente Calderón "una piltrafa moral" por su discurso acusatorio contra el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En 2017, luego de que López Obrador adelantara que Esteban Moctezuma, entonces presidente ejecutivo de Fundación Azteca, formaría parte de su equipo que elaboraría su proyecto de nación 2018-2024, Calderón criticó en Twitter: "Curioso: Esteban Moctezuma trabaja para lo que el propio AMLO llama la mafia del poder'. ¿Arreglo en lo oscurito o hipocresía de siempre?".

En noviembre de 2018, el expanista se quejó luego de que López Obrador advirtiera que, con su política de austeridad, las pensiones para exmandatarios quedarían canceladas.

"Hace tiempo que doné mi pensión de expresidente a la Asociación Aquí Nadie se Rinde. Con eso se apoyó y curó en algunos casos a decenas de niños con cáncer. Ahora no tendrán ese ingreso. El monto no es la mentira que decían en campaña, pero sí muy importante para ellos", confesó.

En agosto de 2019, ya como presidente, López Obrador apodó a Calderón El comandante Borolas, en referencia al saco militar que usó el expanista cuando declaró la guerra al narco.

En este año, los ataques entre ambos no han parado. Luego de que Evo Morales, líder de Bolivia, sufriera un golpe de Estado y de que el gobierno mexicano le ofreciera asilo político, Calderón aseguró en enero que estas relaciones carecían de la tradicional imparcialidad diplomática mexicana. Un mes después, en febrero, acusó a López Obrador de poner apodos denigrantes.

En mayo, después de que el Ejecutivo enviara una nota diplomática para conocer los detalles del operativo Rápido y Furioso, en la que dijo que Calderón conocía los detalles de esta operación, el expresidente aseguró que el mandatario buscaba ayudar a Donald Trump, líder de Estados Unidos para obtener su reelección... Así los dimes y diretes entre ambos personajes.