Confundir refugio de perros con fundación de niños fue error humano, reconoce senador

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, afirmó que fue un error humano y no una estrategia mediática el haber mencionado que iba a visitar un refugio para perros rescatados de la calle, para donar una tonelada de croquetas y dos de cemento a fin de que adecuaran sus instalaciones; pero citando el nombre de una fundación que atiende a niños con cáncer.

García Sepúlveda explicó que el error se dio porque septiembre está considerado el mes de la concientización contra el cáncer en los niños, y tiene contemplado toda la semana que inicia hacer donaciones a instituciones sobre el cáncer infantil.

"El sábado que acudimos a un refugio de perritos rescatados de la calle, llevamos una tonelada de croquetas, a mí desgraciadamente se me fue y me equivoqué en el nombre y en lugar de haber dicho Equipo Riecma –que atiende un refugio para animales-, por andar leyendo las fichas de las ayudas a niños con cáncer, dije el nombre de una institución que se llama Manitas pintando arcoíris", expuso el senador de MC por Nuevo León.

Agregó que sin embargo gracia a este error, "creo que Dios nos va dando rumbo y afortunadamente ya conocí a la gente, a la directora y a las mamás de esta asociación y hoy a las diez y media de la mañana fui a conocer su fundación".

Señaló que este domingo por la tarde, está ayudándolos con cubrebocas, geles antibacteriales, alimentos, muebles, camas, y además se comprometió a que el miércoles a las dos de la tarde donará un monto importante para "quimios" porque le dijeron las mamás que llevan todo el año batallando con el desabasto y es muy cara la quimioterapia.

"Cuestan seis mil pesos las ampolletas de la medicina, y por eso vamos a donarles el miércoles", dijo el senador y señaló que en verdad él no percibió que el incidente del error haya desatado indignación, y lo único que vio "fue el video de una mamá que hoy conocí, y que creo que inclusive ya lo bajó, pero no vi mayor tema en esto".

Cuestionado sobre las personas que consideraron que se trató de una estrategia para dar dos impactos mediáticos, con la nota sobre el error y la posterior aclaración, expresó, "pues que la gente crea lo que quiera, pero yo los invito a que mejor ayuden a instituciones de cáncer de niños en lugar de andar creando especulaciones paranoicas como andan últimamente".

Aseveró que después de acudir a Manitas pintando arcoíris, acudió a apadrinar a siete niños con cáncer. "Les vamos a dar quimios y a las dos de la tarde estuvo en una caravana de Manuel, un niño al que hace meses le doné el sueldo contra el cáncer, hoy cumple años y su mamá me pidió que llevara mi batimóvil, mi carro deportivo a la caravana, porque le gustan mucho los carros, y vamos a llevarlo a su casa".

Cuestionado sobre a qué se refería cuando dice en el video que se hizo viral "casi morimos", comentó que esto fue porque se les atravesó un camión cuando iban por la avenida Miguel Alemán, y por eso los agarraron riéndose, porque tuvieron que suspender la historia que iba contando en vivo. Pero la verdad, señaló "no fue nada de qué preocuparse".