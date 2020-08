Congelan cuentas a juez que se negó a vincular a funcionario de Jalisco

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas bancarias al juez Jorge Luis Solís Aranda que se negó a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso "N", director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta –a quien también se le congelaron sus cuentas- y quien fue encontrado con una niña desnuda en su vehículo.

En entrevista con medio en Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que se investiga para ver si se presenta la denuncia correspondiente en este caso.

"Hemos hecho congelamiento del juez que no vinculó a proceso de la secretaría de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta que fue localizado con una menor en su vehículo, tanto al director como al juez que no vinculó a proceso a este sujeto, les hemos congelamiento de cuentas y estamos en proceso de investigación para ver si presentamos la denuncia correspondiente".

El titular de la UIF informó que la institución tiene convenio con varias autoridades para combatir los temas de trata de personas, "y en ese sentido ha sido una preocupación de la unidad el que todos los casos en donde puede ser un acto, una conducta vinculada con la trata de personas se ha vinculado, desde nuestra posición lo que podemos hacer es el congelamiento de cuentas y las denuncias correspondientes y eso es lo que hemos estado haciendo".

Ayer domingo, el juez Jorge Luis Aranda fue suspendido de su cargo y será sometido a investigación; el argumento del juez fue que el extrabajador del municipio ya está vinculado por abuso sexual infantil en el mismo caso.

Después de que este domingo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicara en sus redes que habló del caso con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, éste informó que la decisión de suspender al juez sin goce de sueldo e iniciar una investigación en su contra se tomó el mismo domingo en sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura de Jalisco.

"Soy juzgador, y como tal, sé que ante el derecho y la ley, no hay ni debe haber cabida a la impunidad, máxime cuando está de por medio el interés superior de la niñez. Hacerle daño a un menor de edad, nos daña e indigna a todos como sociedad, y eso no lo voy a tolerar", señaló Suro Esteves en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el gobernador Alfaro aseguró que el exfuncionario "sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil" y dijo que haría "todo lo necesario para que este presunto pederasta no salga de la cárcel en mucho tiempo y reciba el castigo que se merece".

Sin embargo, el mandatario no precisó que el imputado está en prisión preventiva esperando juicio y que su defensa busca la suspensión condicional del proceso debido a que la Fiscalía no pudo lograr que el juez aceptara las agravantes en la imputación por abuso sexual infantil.

Es por ello que el viernes pasado el Ministerio Público intentó que el exfuncionario también fuera vinculado a proceso por corrupción de menores en el mismo caso, pero la respuesta del juez fue que el delito de corrupción de menores ya estaba incluido en el de abuso sexual infantil por el cual ya había una vinculación a proceso.

"La segunda imputación (por corrupción de menores) requería de peritajes más pormenorizados, esa fue la razón por la que al momento de la puesta a disposición (ante el juez) se decidió asegurar una primera vinculación (por abuso sexual infantil)", señaló el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, para explicar la estrategia del Ministerio Público en este caso y dijo que se opondrán la posible suspensión condicional del proceso.

Al no lograr la segunda imputación, la Fiscalía informó que también apelará la decisión del juez, pues considera que con ella "se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, además de que esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género".

Luis Alonso "N", el exfuncionario detenido, fue sorprendido en flagrancia y arrestado la tarde del pasado 26 de julio en la colonia El Salitrillo de Puerto Vallarta, cuando tenía sometida y desnuda a una niña de 10 años en el interior de su auto.