Congelan cuentas de Cárdenas Palomino y Pequeño García

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El Gobierno mexicano congeló las cuentas de dos exaltos oficiales de seguridad pública del país, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, según informó este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

"La UIF presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de 2020. En diciembre de 2019 en contra de Genaro García Luna. Las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Cumplimos la instrucción del presidente", dijo Nieto en un breve mensaje en Twitter.

Los exaltos oficiales de seguridad pública de México Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García fueron acusados este jueves en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el cartel de Sinaloa.

Su exjefe Genaro García Luna, antiguo secretario de Seguridad Pública de México, que aguarda por el inicio de su juicio en una corte federal en Nueva York, también fue acusado por el gran jurado junto con Cárdenas Palomino, exjefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).

A García Luna, arrestado el 9 de diciembre pasado y acusado entonces de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y otro por falso testimonio, se le presentó este jueves otro cargo por participar en un proyecto criminal continuado.

La UIF es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que persigue el lavado de dinero en el país.

MÁS ALLÁ DE GARCÍA LUNA

En una entrevista a mediados de julio a Efe, Santiago Nieto señaló que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que el expresidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.

Precisamente, este viernes corrieron fuertes rumores de que Peña Nieto está bajo custodia policial en España, donde podría esta participando en la investigación por el caso Odebrecht.

No obstante, el mandatario actual mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información sobre el tema, y hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido ningún tipo de declaración.