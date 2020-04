Congreso autoriza a Tamaulipas crédito millonario por Covid-19

Con 23 votos a favor (PAN y MC) y 10 en contra (Morena y PRI), el Congreso del Estado autorizó al gobierno de Tamaulipas contraer un crédito bancario hasta por 4 mil 600 millones de pesos, para hacer frente a las necesidades y afectaciones en salud, ante la contingencia del Covid-19. El diputado Manuel Canales Bermea (PAN) expuso ante el Pleno Legislativo la propuesta que busca primero, contar con los recursos extraordinarios adicionales para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

"Dada elevada tasa de contagio que muestra dicho virus y en virtud de la experiencia internacional, Tamaulipas debe estar preparado para enfrentar con inversión en infraestructura y equipos médicos, escenarios adversos y en su caso catastróficos", expresó el legislador. Canales dijo que con esta aprobación, la entidad tendrá los recursos necesarios para solventar los requerimientos que a consecuencia de la pandemia se han presentado en las últimas semanas.

"Es fundamental contar recursos suficientes y oportunos para iniciar la reactivación económica del estado, ya que se pronostica una reducción del crecimiento económico mundial, nacional y estatal, de ahí la importancia de contar con los recursos financieros indispensables para que una vez concluida la pandemia, se trabaje en favor de este ámbito", señaló. Manifestó que el contar con una línea de crédito de largo plazo para proyectos de infraestructura y equipamiento, eleva los grados de capacidad financiera del Estado en momentos críticos del acontecer internacional y nacional.

"Incrementa el techo presupuestal y no incurre en el elevado costo que implican los créditos de corto plazo que presionan el flujo presupuestal anual", añadió el legislador. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña, defendió la aprobación de la iniciativa, dijo que se debe estar a la altura de esta situación, porque el Estado necesita a sus representantes populares. "Yo no quiero pensar en aquel o aquella de ustedes, que libremente pudieran llegar a oponerse o a votar en contra de otorgarle las herramientas al ejecutivo estatal para que pueda hacer frente a esta circunstancia inédita. Cómo poder verle a los ojos a una familia que va a perder a un ser querido", expresó. Por quienes votaron en contra, la diputada priista Olga María Garza afirmó estar a favor del endeudamiento, pero pidió transparencia en el destino del recurso, "denos la oportunidad de estudiar, de leer, no estamos en contra, que quede muy claro, no estamos en contra de que se haga un adeudo económico para apoyar la contingencia", dijo.

Este miércoles Tamaulipas registra 52 casos positivos de Covid-19, 461 negativos, 88 en investigación, 5 personas recuperadas y 3 defunciones. Los municipios que han registrado casos positivos son Tampico (12), Reynosa (10), Matamoros (7), Madero (7), Nuevo Laredo (7), Río Bravo (3), Ciudad Victoria (2), Altamira (2), El Mante (1) y Xicoténcatl (1). La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, destacó que la presente semana será decisiva para disminuir la velocidad de propagación del virus, por lo que insistió en su llamado a quedarse en casa y extremar las medidas de prevención.