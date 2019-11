Congreso de Aguascalientes declara "persona Non Grata" a Evo Morales

El Congreso del estado de Aguascalientes declaró "Persona Non Grata" al expresidente de Bolivia, Evo Morales, al calificarlo de dictador y generador de inestabilidad económica y social en su país.

La declaratoria quedó plasmada en un punto de Acuerdo aprobado por la mayoría, con los votos del PAN y del PRI.

Diputados del blanquiazul impulsaron el punto de acuerdo en contra del boliviano, que advirtieron ha sido arropado por Morena, quien "se ha dedicado a proteger y solapar a dictadores y delincuentes". Esto -advirtieron- no será permitido en la entidad.

"Desde Aguascalientes, Acción Nacional pone el ejemplo y exhorta al Gobierno de México a dar cabal cumplimiento a la Convención sobre Asilo Político, ya que el dictador actualmente tiene procesos políticos y penales abiertos en su país", apuntó la bancada blanquiazul.

En tribuna, el diputado panista Gustavo Báez Leos, destacó que el pasado 13 de noviembre el gobierno federal recibió al político boliviano, para brindarle asilo político, con tratos y protecciones que los mexicanos y las mexicanas no reciben con el actual gobierno federal.

Hizo un llamado al Gobierno de México a que dé cumplimiento con lo que establece la Convención sobre Asilo Político, firmada en Montevideo en 1933, que en su artículo 1°, establece que no es lícito a los Estados dar asilo a los inculpados de delitos comunes, pues Evo enfrenta procesos políticos y penales abiertos en su país.

Aseveró que este asilo político trae consecuencias negativas para México ante los ojos de la esfera internacional, ya que demuestra que la política exterior del país está a favor de las dictaduras y en contra de la democracia.

El diputado Pedro Heder Guzmán Espejel dijo que es vergonzosa la doble moral que tienen los legisladores panistas, porque cuando el PAN gobernaba se le dio asilo político a Manuel Celaya, expresidente de Honduras, que pretendía reelegirse.

Enfatizó que Evo Morales hizo lo que ningún presidente de Bolivia había hecho, representar a los indígenas y a los pobres. "Para Morena sí es bienvenido en Aguascalientes".