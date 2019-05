Congreso de Chiapas aprueba por unanimidad reforma educativa

El Congreso de Chiapas avaló por unanimidad la reforma educativa enviada por el Senado de la República.

Durante la sesión de este sábado, diputados de la 67 Legislatura local, aprobaron el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal en materia educativa.

Al ratificar dicha reforma, rechazada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por considerarla "un maquillaje", los diputados chiapanecos aseguraron que el nuevo ordenamiento cumple con las aspiraciones de una educación de "excelencia".

Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, afirmó que con la reforma educativa el magisterio dispone de certeza jurídica y estabilidad laboral.

Sostuvo que se garantiza una educación de calidad, democrática, integral, equitativa y de excelencia.

"Será incluyente y adecuada a la diversidad cultural y étnica, con el fin de combatir desigualdades sociales", aseveró la diputada de Morena.

Es momento de una evolución en materia educativa para lograr a plenitud la universalidad de la educación media superior, "ésos son los retos a los que nos habremos de enfrentar, pensando siempre por el bienestar y unidad de la ciudadanía", consideró la presidenta de la 67 Legislatura.

Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que el gobierno pugna y respalda la mejor educación para el país, por tanto, confío que con la nueva ley educativa ratificada sin ninguna oposición en el Congreso Estatal, los maestros no tengan motivos para protestar ni ausentarse de las aulas, como lo hicieron con la reforma educativa del gobierno anterior.

Entrevistado sobre la afirmación de la CNTE en la que aseguran que los ajustes son nada más "un maquillaje", el morenista admitió que no se pueden cumplir totalmente las demandas grupales.

"Me parece que si el argumento era porque lesionaba los derechos, ahora ya no van estar lesionados, si los argumentos son otros, por ejemplo, tener el control de plazas y el control de la nómina, entonces creo que no tendría razón de ser las marchas", expresó.

La Coordinadora convocó a un paro laboral de 72 horas, a partir del próximo miércoles 15, conmemorativo del Día del Maestro.