Congreso de Colima emplaza a exgobernador Peralta por juicio político

COLIMA, Col., diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Según el Congreso de Colima, el exgobernador Ignacio Peralta se encuentra ilocalizable, por lo que ha iniciado el proceso de emplazamiento por edictos para notificarle que hay una demanda de juicio político en su contra y que tendrá 30 días hábiles a partir de la notificación del último edicto para comparecer ante la Comisión de Responsabilidades de la actual legislatura para ser escuchado.

En noviembre de 2021, las entonces diputadas Claudia Aguirre Luna y Araceli García Muro solicitaron que se iniciara un juicio político contra el exgobernador debido a que dejó la administración estatal en bancarrota y se dejaron de pagar los sueldos de prácticamente todos los burócratas de la entidad durante las últimas quincenas de su periodo de gobierno.

Un año después, el Congreso de Colima indicó que no se ha logrado informar sobre este procedimiento al exmandatario ya que no se le encontró ni en el domicilio registrado por Peralta para recibir notificaciones ni en su lugar de trabajo (actualmente el exgobernador se desempeña como Presidente de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional), por lo que inició el procedimiento de notificación por edictos.

Así, se ordenó publicar estos dos veces consecutivas de manera electrónica en el sitio de internet del Poder Judicial del Estado de Colima, en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado, en el periódico de mayor circulación en el estado, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado, en la página web oficial del Congreso del Estado de Colima y en el periódico oficial "El Estado de Colima".

A partir del día siguiente de la última publicación, Peralta tendrá 30 días hábiles para comparecer ante las y los legisladores que lo requieren y presentar las pruebas de su defensa. También se pide al exgobernador que en esa comparecencia designe un nuevo domicilio en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez para recibir notificaciones. "En caso de no hacerlo así, se le tendrá por perdido el derecho de rendir el informe y por precluido el derecho de ofrecer pruebas, haciéndosele saber además, el derecho que tiene a designar un abogado defensor que lo asista en el procedimiento", señala el edicto publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Colima.

Por el quebranto a las finanzas estatales durante la pasada administración también se solicitó iniciar un juicio político contra el exsecretario de Finanzas del gobierno estatal y actual diputado local por el PRI, Carlos Arturo Noriega.