Congreso de la CDMX analiza iniciativa para regular el espacio público

El Congreso local analiza la iniciativa de Ley del Espacio Público de la Ciudad de México, presentada por la diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos, como resultado del trabajo de los legisladores de todos los partidos políticos que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.

Con esta propuesta, dijo la panista, se cubre la necesidad de contar con una legislación en la materia, misma que ya se reconoce en el artículo 13 de la Constitución local como un derecho para lograr una ciudad habitable. A este respecto, la congresista destacó la importancia de esta ley que radica en que sus postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de múltiples derechos humanos, reconocidos en diversos instrumentos internacionales y nacionales. Explicó que entre la iniciativa, integrada de seis títulos y 281 artículos, destaca la prioridad que en la planeación de la ciudad debe tener el espacio público, dejando de ser visto como un espacio residual y reconociéndolo, como lugar idóneo para el ejercicio de otros derechos como la recreación y la movilidad, estableciendo como obligatoria su conservación, así como la creación de áreas verdes.

Además de dar certeza respecto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos con relación al espacio público, esta ley establece el ámbito de competencia del Gobierno central, a través de las distintas secretarías y alcaldías, "lo cual no estaba claramente definido después de la determinación de la actual administración de extinguir a la Autoridad del Espacio Público", comentó la panista. Cabe destacar que en materia de ruido urbano, afirmó, la iniciativa es pionera al reconocer a éste como un problema de salud pública e incorporar el derecho a la convivencia, elementos no considerados en el marco jurídico vigente. De igual forma, prevé infracciones y sanciones acordes con la Ley de Cultura Cívica y la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Asimismo la iniciativa atiende los diversos mecanismos de participación ciudadana en general, "a fin de lograr que el espacio público sea para todas y todos, generando así una ciudad con orden", destacó la también presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público en el Congreso capitalino.

Añadió la panista que, sin duda, el espacio público tiene una función eminentemente social, ya que es en este lugar donde se da gran parte de la convivencia entre las personas, pues favorece el fortalecimiento y recomposición del tejido social, y garantizar así los derechos a la convivencia social y el ejercicio del tiempo libre. "Función que hoy en día cobra más sentido que nunca, debido a los altos índices de violencia por los que atraviesa no sólo nuestra metrópoli, sino el país, por lo que es necesario encontrar mecanismos que nos ayuden a revertir estas tendencias; es decir, es necesario que el espacio público sea un facilitador para lograr hacer comunidad", enfatizó Salido Magos.